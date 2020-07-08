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HDP'li Çepni: TOKİ, kamuya ait taşınmazları şahıslara satıyor; rant projelerine izin verilmemeli

08 Temmuz 2020 16:47

HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni, TOKİ'nin satışa çıkardığı kamu arazileri ile ilgili Meclis'te konuştu. Çepni, "TOKİ kamuya ait taşınmazları şahıslara satıyor; Kamuya ait alanlar halkın kullanımında kalmalıdır" dedi.

Meclis'te TOKİ'nin kamu arazileri satışı ile ilgili konuşan Çepni, “23 Haziran tarihinde TOKİ  tarafından yayınlanan ilanda 26 ilde 191 arsa için satış ve kira ihalesine çıkılacağı duyuruldu. Arsaların içinde rekreasyon alanı, açık spor tesisi, dini tesis, sağlık ocağı ve ilk yardım merkezi, kentsel hizmet alanı,   yol, sosyal kültür tesis alanı, park alanı, pazar, belediye hizmet alanı ve resmi kurum alanı bulunuyor. İzmir  Şehir Plancıları Odası yaptığı açıklamada “TOKİ  kamuya ait taşınmazları şahıslara satıyor. Mülkiyeti özelleştiriyor.” denildi.  İzmir’de de, Karşıyaka, Aliağa ve Narlıdere’de kamu parselleri özelleştirilme kapsamında. Bu uygulamadan vazgeçilmelidir. Kamuya ait alanlar halkın kullanımında kalmalıdır. Yeni rant projelerine izin verilmemelidir" diye konuştu. 

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