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HDP'li Buldan: Öldürülen binlerce kadın varken devlet bütün koruma gücünü mafya için seferber etmiş

09 Haziran 2021 19:48

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'e verilen koruma kararına göndermede bulunarak, "Öldürülen binlerce kadın varken devlet bütün koruma gücünü mafya için seferber etmiş" dedi.

Buldan, Halkların Demokratik Kongresi Kadın Meclisleri toplantısında yaptığı konuşmada, "Her gün koruma talep etmesine rağmen göz göre göre devlet korumadığı için öldürülen yüzlerce, hatta binlerce kadın varken, devlet bütün koruma gücünü mafya için seferber etmiştir." ifadesini kullandı. 

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