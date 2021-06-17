T24 LogoT24 Logo
Haberler

HDP'li Bülbül Meclis kürsüsünde fezleke yırttı: Bu fezlekeler demokrasiye ve siyaset yapma hakkına karşı suç işliyor

17 Haziran 2021 11:25

HDP Antalya Milletvekili Kemal Bübül, kendisi ve partisinin milletvekilleri hakkında hazırlanan fezlekelere tepki göstererek Meclis kürsüsünde fezleke yırttı.

HDP'li vekiller hakkında hazırlanan fezlekelerin suç olduğunu söyleyen Bülbül, yanında getirdiği fezlekeyi yırtarak tepkisini "Ağzımızı açıyoruz, fezleke; Antalya'da Tahir Elçi anmasıyla ilgili konuşmuşum, fezleke; Diyarbakır'da yolda yürümüşüm, fezleke. Bu fezlekeler insanlığa, demokrasiye, siyaset yapma hakkına karşı suç işliyor. Fez-leke, leke… İşte, lekelemeye çalışmak budur" ifadeleriyle dile getirdi. 

HDP Antalya Milletvekili Kemal BübülMeclis kürsüsüfezleke yırttıhdp fezlekeleri

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 5 Ağustos 2021

Manavgat 9 günlük yangın sonrası havadan görüntülendi

Aydos Ormanı’nda küçük çaplı yangın çıktı

Heybeliada'da büyük orman yangınından 1 yıl sonra küle dönen alandaki değişim

Hastanede güvenlikçiler ile vatandaşların maske kavgası: 3 yaralı

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'dan Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat'a ziyaret

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24