HDP'li Bülbül Meclis kürsüsünde fezleke yırttı: Bu fezlekeler demokrasiye ve siyaset yapma hakkına karşı suç işliyor

HDP Antalya Milletvekili Kemal Bübül, kendisi ve partisinin milletvekilleri hakkında hazırlanan fezlekelere tepki göstererek Meclis kürsüsünde fezleke yırttı.

HDP'li vekiller hakkında hazırlanan fezlekelerin suç olduğunu söyleyen Bülbül, yanında getirdiği fezlekeyi yırtarak tepkisini "Ağzımızı açıyoruz, fezleke; Antalya'da Tahir Elçi anmasıyla ilgili konuşmuşum, fezleke; Diyarbakır'da yolda yürümüşüm, fezleke. Bu fezlekeler insanlığa, demokrasiye, siyaset yapma hakkına karşı suç işliyor. Fez-leke, leke… İşte, lekelemeye çalışmak budur" ifadeleriyle dile getirdi.