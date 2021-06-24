HDP'li Beştaş: İktidarın büyük ortağının engellemelerine rağmen oy alıyoruz; özgürce konuşalım, bakalım kim kaç milletvekili alır

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Meclis'te yaptığı konuşmada "İktidarın büyük ortağının engellemelerine rağmen oy alıyoruz; özgürce konuşalım, bakalım kim kaç milletvekili alır" diye konuştu.

HDP'li Beştaş, Meclis'te yaptığı konuşmada HDP'nin üzerindeki baskılara ve HDP'ye yönelik saldırıya değindi. "Şu bir tesadüf mü o zaman, soruyorum. Bu katil bozkurt işareti yapıyor, Ogün Samast bozkurt işareti yapıyor. Mafyacılar bozkurt işareti yapıyor. Bunlar kim? Biz buna rağmen bunu söylemiyoruz" diyen Beştaş, şu ifadeleri kullandı:

"Diyorsunuz ya, "Siz hukuk, özgürlük diyorsunuz ama yaptıklarınız uymuyor." Vallahi billahi bütün Türkiye biliyor. Siz nasıl oya aldığınızı söylediniz ya, biz de aynı şekilde alıyoruz. Hem de sizin büyük ortağınızın bütün engellemelerine, baskılarına, darbelerine rağmen oy alıyoruz. Sizin gibi sırtımızda devlet yok. Bize karşı karşı yürütülen bütün devlet kampanyasına rağmen oylarımızın yüzde 50'sini bile alamayarak bu parlamentoya geliyoruz. Sizin gibi özgürce çıkıp konuşalım, bakalım bu parlamentoda kim kaç milletvekili alır."