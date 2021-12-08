HDP’li Beştaş: Bakan Soylu beni açıkça tehdit etti

TBMM'de bütçe görüşmeleri sürerken HDP Grupbaşkan Vekili Meral Danış Beştaş, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından tehdit edildiğini iddia ederek tepki gösterdi. Beştaş, "Bakan Bey biraz önce ben kürsüden yerime giderken beni açıkça tehdit etti. 'Akşam göreceksin, başını öne eğerek çıkacaksın' dedi" diye konuştu.

İyi Partili Musavat Devişoğlu'nun İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun hakkında dile getirilen ve savcılıklar tarafından başlayan gerilimi hatırlatması üzerine Soylu söz aldı.

Terörle mücadeleye de vurgu yapan Süleyman Soylu iddiaların mesnetsiz olduğunu söyleyerek Dervişoğlu'na tepki gösterdi. Dervişoğlu, konuşmasının çerçevesine vurgu yaparak iddia vurgusunu hatırlattı.

Sataşmada Soylu'nun terörle işbirliği iddiaları üzerine sataşma nedeniyle söz olan Meral Danış Beştaş kürsüden inmesinin ardından yeniden söz alarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kendisini tehdit ettiğini söyledi.

Beştaş şöyle konuştu:

"Bakan Bey biraz önce ben kürsüden yerime giderken beni açıkça tehdit etti. 'Akşam göreceksin, başını öne eğerek çıkacaksın' dedi. Bakan Bey biz, milletvekileri olarak sizin bütün suçlarınıza, saldırınıza, kumpaslarınıza rağmen boyun eğmedik, teslim olmadık. Yönettiğiniz içişleri teşkilatı var ya, davul sizin elinizde, tokmak kimde takdir edin. Vali, polis sizin elinizde. Sahte delille dava açıyorsunuz. 3 gün önce cumhurbaşkanı oradaydı. AKP'liler yürüdü. Ben orada açıklama yapamıyorum. Valiler AK Parti il başkanı gibi. Siz nasıl halkın oyuyla oradaysanız biz de öyle geldik. Halk iradesine saygı göstermeyi öğreneceksiniz"