HDP'li Beştaş: Asgari ücret zammını övenler 4 bin 250 lirayla bir ay geçinsinler, görelim

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş asgari ücret zammına ilişkin olarak, "Bu zammı övenler 4.250 lirayla bir ay geçinsinler, görelim. Bu artış zamlar karşısında eriyor. Kaşıkla verilip kepçeyle geri alınıyor." dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda konuşan Beştaş, "Sömürü bile müjdeleniyor, çünkü insan onuruna yakışır bir yaşam için bu yetmez. Önemli olan asgari ücret bu zamlara dayanabilecek mi. Bu zammı övenler 4 bin 250 lirayla bir ay geçinsinler görelim." ifadesini kullandı.