HDP'li Beştaş: AKP, MHP, CHP ve İyi Parti ABD'yi ziyaret etti, HDP sorulunca “Gelmek istemedi” denildi; hangi hakla bunu yaptınız

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, HDP'nin ABD ziyaretine ilişkin yaptığı açıklama sırasında kendilerinden hemen önce AKP, MHP, CHP ve İyi Parti'nin ABD'yi ziyaret ettiğini, Dış İlişkiler Komisyonu'nun HDP'ye haber vermeden ABD'yi ziyaret ettiğini öğrendiklerini söyledi.

Dört partinin ABD'deki temasları sırasında “HDP gelmek istemedi” dediğini belirten Beştaş, "Yalanlar içeride yetmedi, uluslararası, kıtalar arası alanlara yayıldı. Ayıptır" dedi.

"HDP’yi neden dışarıda bıraktınız? Böyle bir yetkiniz, böyle bir hakkınız, böyle bir haddiniz de olamaz" diyen Bestaş, dört partiye de tepki gösterdi.

Beştaş şöyle konuştu:

"Bizden sonra gelen İP ve MHP, daha az oy alan iki parti de heyette temsil ediliyor. Ama bize bilgi verilmedi. Daha da vahimi ve onlar açısından utanç verici olanı, bizim için utanç değil ama onlar utanmalılar gerçekten, Dışişleri Bakanlığı’nda yaptıkları görüşmelerde resmi olarak bu soru sorulmuş: HDP neden bu heyette yok? Tahmin edin ne cevap verilmiş, komisyon sözcüsü Akif Çağatay Kılıç sanırım cevaplamış olacak, HDP gelmek istemedi demişler. Yalanlar içeride yetmedi, uluslararası, kıtalar arası alanlara yayıldı. Ayıptır, siz bize haber vermeden bilgimiz olmadan gidip ziyaret yapıyorsunuz Dışişleri Bakanlığı’nda size bir soru soruluyor ve “HDP gelmek istemedi” diye yalan söylüyorsunuz. Bize de bu soru soruldu vallahi bizim bilgimiz yoktu. Buraya gelineceğinden de biz Dışilişkiler Komisyonu'na da üyeyiz sonuçta, bunu da orada öğrendiler ve hakikatten dehşete düştüler."

"Partimizin, seçmenlerimizin dışlanması karşısında susacak, pusacak değiliz"

"Ben Dış İlişkiler Komisyonu Başkanına ve gidenlerin çoğuna, içinde muhalefet partileri de olmak üzere siz HDP’yi içeride bu kadar saldırarak küçültmeye çalışırken, kriminalize etmeye çalışarak bunu başaramadınız. Şimdi dış dünyada, Türkiye dışında hangi yetkiyle, hangi hakla, bizim temsil ettiğimiz vatandaşlar adına soruyorum: HDP’yi neden dışarıda bıraktınız? Böyle bir yetkiniz, böyle bir hakkınız, böyle bir haddiniz de olamaz. Biz orada 3 vekille temsil ediliyoruz ve en kısa sürede bunu ilgili mercilere soracağız. Kaç gezi yaptılar, hangi bütçeden karşıladılar? Siz Meclis bütçesinden gidiyorsunuz, o bütçe halkın vergileriyle oluşuyor o vergiler bize oy veren HDP’liler tarafından da karşılanıyor. Siz bu gezide partimizi dışlayarak aynı zamanda bize oy veren seçmenleri de dışladığınızı biliyorsunuz herhalde. Bu vergileri kimin bütçesinden aldınız, neyle hangi hakla, bunu yaptınız. Bize oy verenler Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değil mi, anayasal vatandaş değil mi? Siz HDP’yi ne sanıyorsunuz yani bunlar karşısında susacak pusacak hiçbir şey yokmuş gibi davranmayacağız ve bu işin peşini kesinikle bırakmayacağız."