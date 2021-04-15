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HDP'li Aydemir Meclis'e hortumla çıktı: "Bu hortumdan 128 milyar dolar akıtıldı"

"Yürütmenin başı Sayın Erdoğan bu hortumlama işinde uzmanlaştı"

15 Nisan 2021 08:56

HDP Bingöl Milletvekili Erdal Aydemir, Meclis kürsüsüne elinde bir hortumla çıkarak "Bu hortumdan 128 milyar dolar akıtıldı. Yürütmenin başı Sayın Erdoğan bu hortumlama işinde uzmanlaştı" diye konuştu.

HDP'li Erdal Aydemir, Merkez Bankası'nın çokça tartışılan rezervi 128 milyar doları Meclis'e taşıdı. Elinde bir hortumla kürsüye çıkan Aydemir "Meclis Genel Kurulu'na bir bilmecem var. Musluğa takınca su akar, filde vardır su içer, AKP'de vardır banka boşaltır. Cevabı hortum" ifadelerini kullandı. 

"Bu hortum AKP'nin ustalık dönemi" diyen Aydemir şunları kaydetti:

"AKP iktidarının ve onun Genel Başkanı Sayın Erdoğan'ın ustalık döneminin hortumu. Peki bu hortum neye yarıyor arkadaşlar? Bu hortumun bir ucu Merkez Bankası kasasına vanayla bağlı. Bu hortumun diğer ucu saraydan gelen talimatla açılıyor ve Merkez Bankası'ndan bu hortumdan dolar akıyor. Dolar aktıkça bu hortum genişliyor. Bu hortumdan 128 milyar dolar para akıtıldı. Yürütmenin başı Sayın Erdoğan bu hortumlama işinde uzmanlaştı. Bu hortumdan 128 milyar dolar para akıtıldı. Bunun cevabı bekleniyor. Hortumcusunuz." 

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