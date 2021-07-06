HDP Hakkari il örgütünden 'provokasyon' uyarısı

HDP Hakkari il örgütü, çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiasıyla her hafta parti binası önünde eylem yapan aileler ile ilgili açıklama yaptı. HDP’nin açıklaması öncesi polis ve HDP'liler arasında basın açıklamasına katılacak kişi sayısı üzerine tartışma yaşandı. Yaşanan tartışma sırasında polis amiri, polislere 'süpürün burayı' şeklinde talimat verdi.

Hakkari Objektif Haber'de yer alan habere göre, Hakkari'de, çocuklarının dağa kaçırıldığı iddia eden 12 aile ve yakınlarının eylemleri devam ederken, HDP il örgütü eylemcilerin parti binasına taş attığı ve yöneticilere hakaret ettiği gerekçesi ile basın açıklaması düzenlemek istedi.

Hakkari Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubesi ekiplerinin açıklama öncesi yoğun güvenlik önlemi aldığı ve parti binasının bulunduğu sokağı kapattığı anlarda HDP’liler ile polis yetkilileri arasında açıklamanın dışarda yapılıp yapılmayacağı, açıklamaya kaç kişinin katılacağı konusunda tartışma yaşandı. Yaşanan tartışma sırasında polis amiri, "Size 5 dakika süre veriyorum. Açıklamanızı yapın dağılın" derken, tartışmanın devam etmesi üzerine polislere "Süpürün burayı" dedi.

HDP Hakkari Milletvekili Sait Dede ve İl Eşbaşkanı Lokman Özdemir ile polis yetkililerinin arasında uzun süre devam eden ve zaman zaman tartışmaların da yaşandığı müzakerelerin ardından basın açıklaması 15 kişi ile düzenlendi. Açıklama izni verilen 15 kişi dışında kalan HDP yöneticileri ve vatandaşlar da balkondan basın açıklamasına destek verdi.

Burada açıklama yapan HDP İl Eşbaşkanı Lokman Özdemir, Halkların Demokratik Partisi’nin Türkiye’nin demokratikleşmesi için mücadele eden ve 6 milyon oy alan meclisin en büyük üçüncü partisi olduğunu belirterek "“İki haftada bir 5-6 kişiden oluşan küçük bir gurup parti binamızın önüne gelip küfür ve hakaret etmektedir. Bu küfür ve hakaretleri duymamak için müzik açıyoruz. Geçen hafta daha farklı bir tutum sergilediler. Taş attılar ve İzmir HDP İl Binasında katledilen Deniz Poyraz’ın posterini sökmeye çalıştılar. Gurubun içinde yaşları 10 ile 13 arasında değişen çocuklar da vardı. Biz buna çocuğun istismar edilmesi diyoruz" dedi.

Hakkari’nin küçük bir yer olduğunu söyleyen Özdemir yetkililere seslendiği açıklamasının devamında, “Yörenin feodal yapısını biliyorsunuz. Partinin önüne gelen guruba ya da parti yöneticilerine bir taş değmesi durumunda olayın toplumsal bir kargaşaya dönüşmesi ihtimali yüksektir. Böylesi bir durumun sorumlusu bu hukuksuz eylemlere izin veren ve her iki taraf için gerekli güvenlik önlemi almaya görevli yetkili mercilerdir” ifadelerini kullandı.