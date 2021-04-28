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HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç: Buna 'tam kapanma' diyorlar ama bu iktidar için tam bir sorumsuzluk örneği

"Sosyal güvencesiz bir tam kapanma olabilir mi?”

28 Nisan 2021 19:32

Meclis’te açıklama yapan HDP Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Saruhan Oluç, “Buna 'tam kapanma' diyorlar ama bu iktidar için tam bir sorumsuzluk örneği. Sosyal güvencesiz bir tam kapanma olabilir mi?” dedi. 

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, Meclis’te düzenlediği basın toplantısıyla gündemdeki gelişmelere dair açıklamalarda bulundu. 
 
Alınan 'tam kapanma' kararına dair konuşan Oluç, 3 haftalık kapatmanın plansız bir süreç olduğunu belirterek, “Yetersiz önlemler olduğunu bir kez daha gördük. Bu AKP’nin bir alameti farikası, kamuoyu ve topluma kulak vermeme ve sürekli hakaret etme Türkiye’yi bugün bu hale getirdi. Buna tam kapanma diyorlar ama bu iktidar için tam bir sorumsuzluk örneği” dedi.
 
Oluç, şöyle devam etti:
 
“Sosyal güvencesiz bir tam kapanma olabilir mi? Bu kapanma kararı sağlık tedbiri ya da pandemi için alınan bir karardan daha çok turizm mevsimi geliyor, turistlerin Türkiye’ye gelmesi gerekiyor. Hasta ve ölüm sayısı aslında turistlerin Türkiye’ye gelmesini engeller. Bu durumu değiştirebilmenin adımıdır bu. Ekonomiyi bu hale getirmiş olanların, lirayı viran etmiş olanların ülkeyi borç batağına sokmuş olanların turizm için para kazanacağı adımdır.”
 
"Bu iktidar salgın değil, algı yönetimi ile uğraşıyor. Salgın varken, siz algıyı istediğiniz kadar yönetin, salgını algı yönetimi ile engelleyemezsiniz."
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