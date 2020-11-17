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HDP Grup Başkanvekili Oluç: 82 milyon insanın geleceğini, kendi geleceğine bağlamış bir anlayışla karşı karşıyayız

"İBB Başkanı Kanal İstanbul'la ilgili konuşmayacak da ne konuşacak?"

17 Kasım 2020 13:58

HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'reform' söylemi ve Kanal İstanbul'a karşı yapılan kampanyada "İdarenin bütünlüğü ilkesine ve hukuka aykırı" davrandığı gerekçesiyle İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında açılan soruşturmaya tepki gösterdi. 

Oluç, hükümetin 'reform' söyleminin inandırıcı olmadığını belirtti. "Mevzuata takıllmayın diyen bakanları ve kamu yöneticilerini ne yapacaksınız" diyen Oluç, "Bunlar ele alınmadan reform yapılamaz" dedi. 

"82 milyon insanın geleceğini, kendi geleceğine bağlamış olan bir anlayışla karşı kaşıya olunduğunu" ifade eden Oluç, İmamoğlu'na yönelik soruşturma için de "İBB Başkanı Kanal İstanbul'la ilgili konuşmayacak da ne konuşacak?" diye konuştu. 

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