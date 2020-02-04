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HDP Grup Başkanvekili Kurtulan: İnsanlar kaybolmaz, kaybettirilir; Gülistan Doku, Hürmüz ve Şimoni Diril ile Mehmet Bal nerede?

04 Şubat 2020 14:53

Meclis'te düzenlenen basın toplantısında konuşan HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan,"Gülistan Doku, Hürmüz Diril ve Şimoni Diril ile Mehmet Bal kayıp" dedi

"İnsanlar kaybolmaz, insanlar kaybettirilir"  diyen Fatma Kurtulan, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde yaşayan Hürmüz Diril ile Şimoni Diril isimli vatandaşların 11 Ocak'tan beri kayıp olduğunu hatırlattı.

Kurtulan "Bu insanlar için gerekli arama girişimleri var mıdır? Bu insanlara ne olmuştur ve ne olduğu düşünülüyor?" diye sordu.

Tunceli’de 5 Ocak tarihinden bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku’yu da hatırlatan Kurtulan, "Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku bulunamıyor. Biz burada Gülistan Doku'nun bir an önce bulunması talebini kadınlar olarak da vatandaş olarak da yinelemek istiyoruz" dedi.

Kurtalan, Batman'dan İstanbul'a gelen Mehmet Bal ismindeki bir vatandaşın akıbetini de sordu. Kurtulan "İnsanlar kaybolmaz, kaybettirilir. Bunun için de gerekli çabanın, çalışmanın şeffaf bir şekilde yapılması ve bu vatandaşlarımızın akıbetleri hakkında kamuoyuna bilgi verilmesi gerekmektedir" ifadelerini kullandı. 

 

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