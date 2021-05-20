HDP Grup Başkanvekili Beştaş, partisinin HSK seçimlerine katılmayacağını açıkladı

Halkların Demokratik Partisi Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, HDP'nin HSK seçimlerine katılmayacağını açıkladı.

Beştaş TBMM'de yaptığı açıklamada, "Türkiye’de yargının durumu ile ilgili çokça değerlendirme yapılıyor. Tarafsız ve bağımsız yargının varlığı Türkiye’de hukuk devletinin, hak ve özgürlüklerin temel teminatı konumunda. Bu her türlü tartışmanın dışında ama geldiğimiz aşamada açıkçası yargıya güvenin neredeyse sıfırlandığını deneyimliyoruz. HSK; yargı tarafsızlığı ve bağımsızlığı konusunda kurul olarak çok kilit bir konumda ve önemli bir yerde duruyor. Hâkim ve savcıların özlük işleri, atamaları sürgün edilmeleri, terfi edilmeleri veya haklarında soruşturma açılmaları gibi birçok temel meselede yetkili bir kurul olarak orta yerde duruyor." dedi.

Beştaş şu ifadeleri kullandı:

"Karma komisyon üyeleri olarak bugünkü karma komisyon toplantısına ve seçimine girmiyoruz"

"HSK’nın yapısının düzeltilmesi yerine, farklı bir yöntemle bir seçim yapılacak. HDP olarak, karma komisyon üyeleri olarak bugünkü karma komisyon toplantısına ve seçimine girmiyoruz. Çünkü bu yöntemi doğru bulmuyoruz. 7 Haziran’a kadar HSK‘nin üyelerinin tespit edilmesi gerekiyordu. Bu kapanmadan önce yapılan toplantıda bir alt komisyon oluşturuldu ve normalde Salı günüydü. Karma komisyon toplantısının bu ayın 18’inde yapılması gerekiyordu. Fakat bize herhangi bir açıklama yapılmadan 20 Mayıs’a ertelendi. Anayasaya göre karma komisyon ve genel kurulda önce 2/3 aranıyor, sağlanamazsa 3/5 aranıyor. Bu da sağlanamazsa en çok oyu alan adaylar arasında kura yöntemiyle bir seçim yapılması öngörülüyor."

"Kadına yönelik şiddeti reddeden ve cezasızlık politikasına geçit vermeyen bir anlayışın hâkim olması gerektiğini savunduk"

"Yargının içinde bulunduğu tablo çok vahimdir. Kadına yönelik şiddet ve kırım dosyalarında büyük bir cezasızlık politikası var. İstanbul Sözleşmesi kaldırıldıktan sonra bu daha da arttı. Buna dair HSK’nin yapısında kadın özgürlüğünü esas alan, kadına yönelik şiddeti reddeden ve cezasızlık politikasına geçit vermeyen bir anlayışın hakim olması gerektiğini savunduk. CV’lerini veren aday adaylarının bu yönde incelenmesi gerektiğini ifade ettik. Bu görüşlerimiz komisyon tutanaklarında yer alıyor, bunların hiçbiri kabul görmedi"

"Bu HSK ile Türkiye’de kimse kendini güvende hissetmeyecektir"

"Bu HSK’nın 7 üyesinin pazarlık usulüyle, partilere bağlılıkla ve ilkesiz bir şekilde belirlenmiş olmasıyla artık yargıya güven sıfırın altına inecektir. Kimse kendisini güvende hissetmeyecektir. İşte biz bunun tarafı değiliz. HSK; vatandaşa küfreden, aşağılayan sözlere terfi veren bir yapıdaydı, bu devam edecek. Bugünkü ilkesiz ve pazarlık usulü ile HSK’nin belirlenmesi Türkiye’deki on binlerce hakim ve savcıya büyük bir haksızlıktır. Büyük bir hukuksuzluktur, 115 kişi içinde hukukun üstünlüğü, demokrasi ve adaletten yana olan hukukların tartışılmaması bunun vahametini ortaya koymaktadır."

HDP Genel Merkezi'nin resmi sosyal medya hesaplarında da, açıklamadan kesitlere yer verildi.