HDP eş genel başkanlarından mesaj: Koronavirüs salgını nedeniyle bu Newroz'u halkların dayanışma simgesi haline getirelim

HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar'dan yeni tip Koronavirüs (Kovid - 19) nedeniyle iptal edilen Newroz Bayramı için videolu mesaj...

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan,Newroz'u dayanışma ve birlik olarak, Mithat Sancar ise bir arada yaşam ve barışın sembolü olarak tanımladı.

Pervin Buldan: Bu günleri Newroz'un dayanışma duygularıyla atlatacağız

Mesajında çözüm sürecinin başladığı tarih olan 2013 Newroz'unu hatırlatan Buldan, Kürtlerin yaşadığı sorunların hemen çözülmesi gerektiğini kaydetti.

Buldan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Özellikle 2013 Newroz'u çözüm iradesinin toplumsal barıştan, dayanışmadan, çözümden ve Kürt Halkının sorunlarının bir an önce çözülmesi gerektiğini göstermişti. Ancak ne yazık ki o dönemi heba edenler, bu dönemde bir kez daha toplumsal barışa ne kadar ihtiyaç duyduğumuzu toplumsal dayanışmanın ne kadar önemli görmemiştir. Fakat yaşadıklarımız bize bunu bir kez daha göstermiştir. 2013 Newroz'unda ortaya çıkan çözüm iradesi hala geçerliliğini korumakla birlikte bu dönem açısından bir kez daha hem Türkiye halklarının hem Ortadoğu halklarının, barışa olan talebi, demokrasiye olan inancı ve özgürlere olan ihtiyacı kapsamında bir kez daha değerlendirmeye muhtaç hale gelmiştir."

“Bu günleri dayanışma ve birliktelikle atlatacağız, yeter ki inanalım”

"Bu dönemi biraz daha birlikteliğimizi ve dayanışmamızı güçlendirerek atlatacağımıza olan inancımızı özellikle belirtmek istiyorum. Yeter ki dayanışma duygularımızı koparmayalım yeter ki cesaretimizi yitirmeyelim. Yeter ki toplumsal barışımızı sağlayalım. Tüm halklarımızın Ortadoğu halklarının ve Kürt halkının Newroz Bayrımını bir kez daha en içten duygularımla kutluyor, barışa ve içinde bulunduğumuz günler açısından sağlıklı günlere vesile olmasını yürekten temenni ediyorum."

Mithat Sancar: İktidarın kaderine terk ettiği Kürt meselesini gelin birlikte çözelim

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar ise, Koronavirüs nedeniyle herkesin zor günler geçirdiğini belirterek Newroz mesajında “İktidarın kaderin terk ettiği Kürt meselesini gelin birlikte çözelim” çağrısını yaptı.

Sancar, sözlerine şöyle devam etti:

“Baharın, dirilişin, yeniliğin ve dayanışmanın bayramı olan Newroz'unuzu kutluyorum. Binlerce yıldır barış içerisinde ve bir arada yaşamanın sembolü olan Newroz başta Kürtler olmak üzere birçok halk tarafından kutlanmaktadır.

“Bütün yapımız ve 26 belediyemizle salgına karşı var gücümüzle çalışıyoruz”

"Değerli halkımız, Koronavirüs salgınından dolayı bütün dünya zor bir dönemden geçiyor. Halk sağlığının her şeyin üzerinde olduğunun farkındayız ve bunun sorumluluğunu taşıyoruz. HDP olarak başta Kriz Koordinasyonlarımız ve 26 belediyemiz olmak üzere tüm yapımızla birlikte halkımızın sağlığını gözeten tüm önlemleri almak için var gücümüzle çalışıyoruz. Newroz mitinglerimizi de zaten bu nedenle iptal ettik."

“Yeni dünya, halkların dayanışmasıyla inşa edilecektir”

"Küresel ölçekte yaşanan Koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl Newroz'u halkların dayanışmasının sembolü haline getirelim. Halk sağlığı iktidarın veya beli grupların insafına bırakılamayacak kadar önemlidir. Halk sağlığını korumak için bugün insan onurunu esas alan herkesin bir seferberlik ruhuyla dayanışma içerisine girmesi her zamankinden daha tarihseldir. İktidarın kendi kaderine terk ettiği insanların sorunlarına hep birlikte ortak çözümler üretmek gibi tarihi bir sorumluluğumuz var. Bunun tek yolu emekçilerden ve yoksullardan yana, zayıf ve muhtaç bütün insanlardan yana her kesimin içerisinde olduğu dayanışma ağları örmektir. Buradan yerel yönetimlere demokratik kuruluşlara ve meslek örgütlerine seslenmek istiyorum. Gıda ve hijyen başta olmak üzere toplumun temel ihtiyaçlarını tespit edelim. Yaşanan sorunları çözmemizin ve bu krizi aşmamızın tek yolu dayanışmadır. Yeni bir dünya halkların dayanışmasıyla yaratılabilir. Geleceğe uzanan umut yolları bu dayanışma içerisinde inşa edilecektir.

“Gelin Newroz'u bu topraklarda dayanışmayı yükseltmenin miladı yapalım”

Gelin Ortadoğu’da bütün insanları buluşturan ve yeni yaşamın başlangıcı kabul edilen Newroz'u bu yıl bu topraklarda dayanışmayı yükseltmenin miladı yapalım. Burada kuracağımız dayanışmayı dünyanın bütün ezilen hakları ile buluşturalım. HDP olarak bu tarihi eşikte üzerimize düşen bütün sorumluluğun gereğini yerine getirmeye hazırız. Bunun için her zamankinden daha fazla çalışıyoruz. Halkımızın sağlığı ve refahı için çalışmaya devam edeceğimizin sözünü bir kez daha veriyoruz. Kürt halkı başta olmak üzere bütün halklarımızın 2020 Newroz'unu bir kez daha kutluyorum. Bu Newroz'un bütün halkların dayanışma ruhuyla özgürlük ve eşitlik mücadelesinde daha güçlü bir baharı getireceğine inanıyorum.