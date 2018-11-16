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HDP Eş Genel Başkanı Temelli'den 'ortak aday' teklifi

16 Kasım 2018 22:16

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, İstanbul'dan örnek vererek ortak aday çıkarma konusunda muhalefete çağrıda bulundu. Temelli, "Halka dönüp bakacaksınız. Yerelin dinamiklerine, yerelin siyasetine bakacaksınız. Orada insanlar bir araya geliyor ve belli adaylar üzerinde ortaklaşıyorsa o adaylar konusunda siz de sorumluluk alacaksınız, destekleyeceksiniz. AKP iktidarını, Erdoğan rejimini geriletecek her türlü hamlede cesur olmak önemli. Eğer biz İstanbul'u AKP'den almak istiyorsak, bütün hassasiyetleri dikkate alacak bir aday gelmişse karşımıza destek veririz. Böyle bir aday yoksa bu adayı var etmek için elimizden gelen her şeyi yaparız. Bu aday, CHP'nin adayı olmaktan çok muhalefetin adayı kimliğiyle çıkmalıdır."

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