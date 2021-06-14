HDP Eş Genel Başkanı Sancar, Kobani davasını değerlendirdi: Ortada 'İktidarın zavallılığı ve hukukun sefaleti' var

Halkların Demokratik Partisi’nden (HDP) siyasetçilerin yargılandığı Kobanî davasının bugün görülen 3. duruşmasında davayı değerlendiren HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, "Hep söyledik 'Bu bir siyasi intikam davasıdır, Bu bir kumpas davasıdır.' Ama yeni gelişmelerle birlikte başka nitelemeler de kullanmamız gerekiyor. Ortada 'İktidarın zavallılığı, hukukun sefaleti' vardır" dedi.

"İktidar bu dava aracılığıyla toplumun vicdanına, aklına ve hafızasına savaş açmıştır" diyen Sancar, "Kazanacak olanlar inatla, onurla direnenlerdir. İktidarın kazanma şansı yoktur. Adaleti alanen yok sayan hiçbir iktidar uzun süre ayakta kalamaz" ifadelerini kullandı.

Sancar, "Adil hâkimlerden beklentimiz bu kirli planları reddetmeleridir" diye konuştu.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan da davayla ilgili "Türkiye'nin demokrasi tarihine geçecek. Verilecek olan kararlar Türkiye'nin demokratik geleceğini çok yakından ilgilendirecek. Umut ediyoruz ki verilecek kararlar demokratik kararlar olur ancak bu kararın nasıl sonuçlanacağını elbette ki görüyoruz" dedi.

"Bugün burada sadece HDP yargılanmıyor, HDP'ye destek verenler de yargılanıyor" diyen Buldan, "Verilecek olan karar Türkiye toplumunun ortak yargılanması meselesidir. AKP istediği sonucu asla ve asla buradan alamayacaktır" ifadelerini kullandı.