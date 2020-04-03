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HDP Eş Genel Başkanı Sancar: İnsanlara virüsü ana dillerinde anlatınca evde kalma oranı yüzde 90'a ulaştı

03 Nisan 2020 16:19

HDP Eş Genel Başkanı Prof. Mithat Sancar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı 'Biz Bize Yeteriz' kampanyasının dayanışma değil dayatma olduğunu söyledi. 

T24 Yazarı Murat Sabuncu'nun sorularını yanıtlayan Mithat Sancar,  Koronavirüs salgını nedeniyle iktidarın başlattığı kampanyayı değerlendirdi ve "Milli kampanyada dayanışma yok dayatma var, hükümet kendi sorumluluğundan kaçıyor. Oysa biz vicdanlı iyi insanlar olarak yeni bir yaşam kurabiliriz. Buna inanalım" dedi.

TBMM'ye gelen infaz teklifini de değerlendiren HDP Eş Genel Başkanı Sancar "Düzenlemede genel prensip Koronavirüs'ün ayrım yapmadığı gerçeği ve infaz hukukundaki eşitlik ilkesi olmalı" dedi. 

Kanun teklifiyle ilgili HDP ile sınırlı bir görüşme yapıldığını belirten Sancar, "Zannediyorum diğer partilerle de görüşmeleri sürdürecekler çünkü çaresizlik ve çıkmaz içindeler. Bu iktidar bu yapısı ile sorunları çözemez. Çünkü toplum sağlığını değil kârı seçti. Kanal İstanbul ihalesi bunu gösteriyor" diye konuştu. 

Bölgede Koronavirüs'le mücadele kapsamında 'evde kal' çağrılarına bir hafta öncesine kadar çok uyulmadığını çünkü halkın iktidarın sözüne güvenmediğini, yapılan çağrıların sadece Türkçe olmasının da bunda etkili olduğunu ifade eden Sancar, "Batman Belediyesi'ne kayyım atandıktan sonra yapılan ilk iş belediyenin sitesinin Kürtçe bölümünü kapatmak oldu. Sonrasında biz çok dilli çağrılar yaptık. Halk uymaya başladı"  dedi.

Koronavirüs nedeniyle 'dünya daha otoriter bir düzene mi?' geçiliyor sorusuna da yanıt veren Mithat Sancar "Büyük bir salgınla karşı karşıyayız. Benzeri olmadığı yönünde genel kabul var. Bu sistemde sermayenin kârı önceliklidir. İnsan öncelikli değildir. Bunun krizi yaşanıyor" ifadesin kullandı. 

İnsanların büyük çaresizliğini yönetimler kendi otoriterliklerini güçlendirmek için kullanacağını ifade eden Mithat Sancar bunun çok da kolay olmayacağını kaydetti. Lübnan örneğini veren Sancar insanların evde kal çağrılarına başlarda uyduğunu ama bir süre sonra "Koronavirüs 14 günde ama açlık 7 günde öldürür" diyerek sokağa çıkmaya başladığını belirtti. 

Dünya geneleinde "Pandemik kast sistemi"nin uygulandığına vurgu yapan Mithat Sancar, "en alttakiler ölsün anlayışı var. İşçiler cepheye sürülüyor Evsizler ve mülteciler bu kast sisteminin en altında" dedi.

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