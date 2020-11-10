HDP Eş Genel Başkanı Sancar’dan ‘Albayrak' yorumu : Aslında izlediğimiz şey gazeteciliğin bittiğinin resmi değil sistemin çöktüğünün resmidir

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, partisinin grup toplantısında konuştu. Ekonomiye ilişkin eleştirilerde bulunan HDP'li Sancar, "Bu sistem çöküyor. Bu sistem çöktüğüne göre sorumluluğu sadece bir kişiye yükleyerek kurtulmaları mümkün değil. Asıl sorumlu bu sistemin tepesidir" dedi.

İktidara ilişkin eleştirilerde bulunan Mithat Sancar, "Medya işaret bekliyor, kamu kurumları işaret bekliyor. Meclis işaret bekliyor. Kurumların neredeyse hepsi tek adama bağlanmış durumda. Erdoğan’ın söylediklerinin tam tersi yaşanıyor. O nedenle bu sistem çökmektedir" diye konuştu.

Sadece gazeteciliğin değil, sistemin bir bütün olarak çöktüğünün resmi

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'ın açıklamaları şöyle:

"İki gündür canlı yayında bir çöküş hikayesi izlemekteyiz. Hazine ve Maliye Bakanı iki gün önce akşam saatlerinde sosyal medya hesaplarında bir istifa mesajı paylaştı. Bu da yeni sistemin yeni adetlerinden. Mesele bununla kalmadı, birkaç saat bu mesajın gerçekten bakana ait olup olmadığı tartışıldı. Bu konuda bir belirsizlik ve kargaşa ortaya çıktı.

İşin ilginç yanı ana akım denilen iktidar medyası bu meseleyi hiç görmedi. Saatlerce alt yazı bile geçmedi. Muhtemelen bir işaret, talimat beklediler. Bu talimat gelmedi. Birkaç televizyon kanalı bu haberi verdi elbette. Onlar yandaş basın değil. Özgür yayıncılık yapmak için ellerinden gelen çabayı harcayan medya kuruluşlarıydı. Onlara teşekkürlerimizi iletmeliyiz. RTÜK üyesi İlhan Taşçı’nın bir paylaşımı vardı sosyal medyada. "RTÜK izleme merkezinde 1780 radyo ve televizyonu takip ediyorum" diyor, "5 televizyon kanalı dışında Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifa ettiği haberini veren yok. Bu gazeteciliğin bittiğinin resmidir. Yazık" diyor. Aslında bu sadece gazeteciliğin bittiğinin resmi değil, sistemin bir bütün olarak çöktüğünün resmidir."