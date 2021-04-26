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HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'ın açıklaması anonsla bastırılmaya çalışıldı: "Hakikat yalanı, inanç korkuyu yargılayacak"

"Sesimizi bastırabileceklerini sanıyorlar yanılıyorlar. Bu davada bizi sindirebileceklerini düşündüler yanıldılar"

26 Nisan 2021 11:48

Eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın da aralarında olduğu 108 kişi hakkında açılan Kobani davası bugün  Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı. Duruşma öncesi Sincan Cezaevi kampüsü önünde açıklama yapan HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'ın sesi alanda bulunan araçlar tarafından yapılan anons ile bastırılmaya çalışıldı. 

Sancar'ın sesinin bastırılmasına tepki gösteren HDP heyeti, yapılanın provokasyon olduğunu söyleyerek tepki gösterdi. 

Dava başlamadan önce konuşma yapan HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar 'bu kumpas davası çökecek, hakikat yalanı, inanç korkuyu yargılayacak' dedi.

Sancar, konuşmasında şunları söyledi:

“Duruşma başlamadan önce bir araya gelmek istiyorduk ama gördüğünüz gibi aramıza duvarlar ördüler. Bu hakikatten korktuklarının bir başka kanıtıdır. Sesimizi bastırabileceklerini sanıyorlar yanılıyorlar. Bu davada bizi sindirebileceklerini düşündüler yanıldılar. Bugün de bundan sonra da göstereceğiz. Bu bir siyasi kumpas davasıdır. Özgürlük umudunu, barış özlemini yok etme davasıdır. Bizde barış için, demokrasi için, özgürlük için, hakikat için direnmeye devam edeceğiz. Bu bir intikam davasıdır. IŞİD’in Kobanê’de yenilmesinin sonuçlarını hazmedememiş iktidarın ürünü olan bir davadır. HDP’nin bu iktidara yaşattığı yenilginin ürünü olan bir intikam davasıdır. Bunu hep birlikte boşa çıkaracağız. Demokrasi mücadelesini büyüteceğiz, iktidarın hesaplarını bozacağız.”

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