HDP'den "Türkiye’den Adalet Manzaraları" belgeseli: "Dikkat! Bu video “adaletsizlik” içerir"

HDP, hazırladığı "Türkiye’den Adalet Manzaraları" isimli belgeselin fragmanını yayınladı.

Partinin sosyal medya hesaplarından "Dikkat! Bu video “adaletsizlik” içerir. Mutlaka değiştireceğiz." ifadeleriyle paylaşılan videoda, polis şiddeti, Şen Yaşar ailesinin verdiği hukuk mücadelesi, Diyarbakır'da Nevruz alanı girişinde vurulan Korkut'un hikayesi, IŞID tarafından yapılan Suruç saldırısı, Osman Kavala davası, HDP'li vekillere yönelik davalar ve Türkiye'de toplumsal hafızaya kazınan olaylara yer veriliyor.