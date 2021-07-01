T24 LogoT24 Logo
Haberler

HDP'den "Türkiye’den Adalet Manzaraları" belgeseli: "Dikkat! Bu video “adaletsizlik” içerir"

01 Temmuz 2021 10:30

HDP, hazırladığı "Türkiye’den Adalet Manzaraları" isimli belgeselin fragmanını yayınladı. 

Partinin sosyal medya hesaplarından "Dikkat! Bu video “adaletsizlik” içerir. Mutlaka değiştireceğiz." ifadeleriyle paylaşılan videoda, polis şiddeti, Şen Yaşar ailesinin verdiği hukuk mücadelesi, Diyarbakır'da Nevruz alanı girişinde vurulan Korkut'un hikayesi, IŞID tarafından yapılan Suruç saldırısı, Osman Kavala davası, HDP'li vekillere yönelik davalar ve Türkiye'de toplumsal hafızaya kazınan olaylara yer veriliyor. 

HDP"Türkiye’den Adalet Manzaraları"belgeselfragman

Diğer Videolar

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer: Türkiye'de tek olma özelliği taşıyan yaşayan parklar hayalimizin ilk uygulaması olacak

İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 3 milyon 411 bin TL ceza

Muharrem İnce: Cumhurbaşkanı olursam ilk iş Esad'a haber göndereceğim, Şam'a Büyükelçi atayacağım

Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri: Naci İnci’yi de kabul etmiyoruz

Heybeliada’da yangının bıraktığı hasar havadan görüntülendi

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 21 Ağustos 2021

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24