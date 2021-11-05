HDP’den Plan ve Bütçe Komisyonunda asgari ücret eylemi: "Vergiden muaf net 5 bin TL olsun"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2022 yılı Bütçesi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülmeye başlandı. HDP’li milletvekilleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin komisyon salonuna girerken ellerinde “Asgari Ücret Vergiden Muaf Net 5 Bin Olsun” yazılı dövizlerle eylem yaptı.

HDP Ekonomiden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Garo Paylan, dövizli eylem sırasında, “Asgari ücret vergiden muaf net 5 bin TL olsun istiyoruz. Ama bu vicdansızlar yurttaşlarımızı açlık sınırının bile altında bir ücrete mahkûm ediyorlar!” diyerek, AKP-MHP sıralarına seslendi.