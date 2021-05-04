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HDP'den camide yapılan polis müdahalesine tepki: İnanç ve ibadet özgürlüğüne saldırıyı kabul etmiyoruz

"İbadethaneler inananların kutsalıdır"

04 Mayıs 2021 11:34

Gaziantep’te bir camide itikafa giren Furkan Vakfı mensubu bir grubun salgın tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle biber gazı müdahalesiyle gözaltına alınmasına görüntüleri paylaşarak tepki gösteren HDP,
"İnanç ve ibadet özgürlüğüne saldırıyı kabul etmiyoruz" dedi.
 
Cami içinde polislerin yaptığı müdahaleyi ve biber gazı sıkıldığı ana ilişkin görüntüleri paylaşan HDP, paylaşımında  "İbadethaneler inananların kutsalıdır. Camilerde ibadet eden yurttaşlara biber gazıyla müdahale ederek, şiddet uygulanması sadece İslam dünyasının değil tüm insanlığın vicdanını yaralamıştır. İnanç ve ibadet özgürlüğüne saldırıyı kabul etmiyoruz" açıklamasında bulundu. 
 

Ne olmuştu?

Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul, ramazanda “kendini ibadet etmeye adama ve dünya işlerinden uzak durma” anlamına gelen “itikaf”ı yapacaklarını dile getirip "Buyursunlar engel olsunlar" demişti.

Bunun üzerine vakfın mensupları olduğu belirtilen grup Gaziantep'te bir camide "maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarak itikaf ibadetlerini yerine getirmek istediklerini" söylemişti.

Ancak grubun bu isteği, cami içerisinde polis ve bekçi tarafından engellenmişti. Grubun camiden çıkarıldığı müdahale sırasında biber gazı da kullanıldığı görülmüştü.

Bu sırada onlarca kişi gözaltına alınmıştı.
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