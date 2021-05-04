HDP'den camide yapılan polis müdahalesine tepki: İnanç ve ibadet özgürlüğüne saldırıyı kabul etmiyoruz

Ne olmuştu? Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul, ramazanda “kendini ibadet etmeye adama ve dünya işlerinden uzak durma” anlamına gelen “itikaf”ı yapacaklarını dile getirip "Buyursunlar engel olsunlar" demişti. Bunun üzerine vakfın mensupları olduğu belirtilen grup Gaziantep'te bir camide "maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarak itikaf ibadetlerini yerine getirmek istediklerini" söylemişti. Ancak grubun bu isteği, cami içerisinde polis ve bekçi tarafından engellenmişti. Grubun camiden çıkarıldığı müdahale sırasında biber gazı da kullanıldığı görülmüştü. Bu sırada onlarca kişi gözaltına alınmıştı.