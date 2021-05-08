HDP'den 'animasyonsuz' video paylaşımı: İktidarın yalanları; esnafın, çiftçinin, halkın gerçekleri

HDP, sosyal medya hesabından, ekonomik sorunlara ve tam kapanma döneminde yaşanan mağduriyetlere dikkat çekilen bir video paylaştı.

"İktidarın yalanları; esnafın, çiftçinin, halkın gerçekleri (animasyonsuz)" ifadeleriyle paylaşılarak AKP'nin 'Yalan Üretim Merkezi' videosuna da göndermede bulunuldu.

Videoda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Türkiye bir tırmanışta ama bizim bu tırmanışımızı gözü olup da görmeyenler var" sözlerine yer verilerek, 2020 yılında sermaye gruplarının yükseliş yüzdeleri verildi.

Videoda ayrıca pandemi dönemiyle birlikte geçim sıkıntısı yaşayan esnaf ve pazarcıların tepkilerine de yer verildi.