HDP'den Akkuyu Nükleer Santrali'ne tepki: "Halk intihar aşamasına gelmişken nükleer yatırımla kimleri zengin edeceksiniz?"

HDP Ekoloji Komisyonundan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Naci Sönmez ve Ekoloji Komisyonu Eş Sözcüsü Menekşe Kızıldere ve Milletvekili Erol Katırcıoğlu Akkuyu'da açıklama yaptı. Nükleer Karşıtı Platform’un (NKP) da destek verdiği açıklamada HDP eşsözcüleri ‘‘Halklar nükleer santral istemiyor’’ dedi. "Halk intihar aşamasına gelmişken nükleer yatırımla kimleri zengin edeceksiniz?" diye de soruldu.

Halkların Demokratik Partisi (HDP), 2021 yılı boyunca devam edecek olan İş ve Aş Buluşmalarının dördüncüsünü; ekonomi, emek, sağlık ve sosyal politikalar, ekoloji komisyonlarıyla birlikte Mersin’de 10-11-12 Mart tarihlerinde gerçekleştiriyor.

Bu kapsamda, Eş Genel Başkan Yardımcıları ve Milletvekilleri, PM üyeleri ve İl Yöneticileri ile, Mersin’de bulunan sivil toplum örgütleri ve meslek odalarıyla, emekçiler, esnaflar, kadınlar, gençler, çiftçiler, KHK’lılar ve işsiz yurttaşlarla buluşmalar gerçekleştiren HDP, Mersin’deki İş ve Aş Buluşmalarının ikinci gününde Ekoloji Komisyonu eşsözcüleri ile Mersin Akkuyu Nükleer Santralindeydi.

HDP Ekoloji Komisyonundan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Naci Sönmez ve Ekoloji Komisyonu Eş Sözcüsü Menekşe Kızıldere ve Milletvekili Erol Katırcıoğlu Akkuyu'da açıklama yaptı. Nükleer Karşıtı Platform’un (NKP) da destek verdiği açıklamada HDP eşsözcüleri ‘‘Halklar nükleer santral istemiyor’’ dedi.

Nükleer santrallerin çevre ve insanlık için sonuçları geri alınamayacak kadar riskli olduğuna vurgu yapan HDP Ekoloji komisyonu eşsözcüleri halkın tercihi olan, enerji demokrasisine uygun, ekolojik dengeyi gözeten yöntemler tercih edilmesi gerektiğini vurguladı.

Bugünün 11 Mart 2011 senesinde yaşanan Fukuşima Nükleer faciasını yıl dönümü olduğunu vurgulayarak, yüksek güvenlik önlemlerine rağmen yaşanan faciayı hatırlattı.

HDP Ekoloji Eşsözcüsü, ‘‘Çernobil felaketinden sonra en büyük ikinci nükleer kazanın yıl dönümünde Akkuyu Nükleer Santraline karşı buradayız. Fay hattı üzerinde bulunan, Çernobil felaketinin sorumlusu Rosatom şirketi tarafından yapılan nükleer santrali ile Akdeniz’i nükleer çöpe çevirmenize izin vermeyeceğiz" dedi.

Rusya’nın desteğini almak için Akkuyu’nun siyasi bir tercih olduğunu vurgulayarak Dünya ülkeleri tüm nükleer santrallerini aşamalı olarak kapatma ve yenilenebilir enerjiye geçme aşamasındayken Akkuyu Nükleer Santrali karşı olduklarını belirtti.

HDP Ekoloji Akkuyu Nükleer Santralinin durumuna ilişkin yayınladığı çalışmada "Santralin topluma ve ekolojiye olan zararlarını belirterek Halk intihar aşamasına gelmişken nükleer yatırımla kimleri zengin edeceksiniz?" diye sordu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin dün Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin üçüncü ünitesinin temelini atmıştı.

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