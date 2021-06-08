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HDP’den 7 Haziran belgeseli: Bir Fikrin Zaferi - 7 Haziran 2015

08 Haziran 2021 12:38

Halkların Demokratik Partisi (HDP), 7 Haziran 2015 seçimlerinin 6’ncı yıldönümüne dair bir belgesel hazırladı.

HDP’nin youtube hesaplarından paylaşılan “Bir fikrin zaferi” videosunda HDP eski milletvekili ve İmralı heyeti üyesi Sırrı Süreyya Önder, HDP eski Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Tayyip Temel, Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eşbaşkanı Berdan Öztürk, HDP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyesi İlknur Birol ile HDP İstanbul eski İl Eşbaşkanı Ayşe Erdem’in anlatımları yer aldı.

Videoda 4 Kasım 2016 tarihinde HDP Grup Başkanvekili İdris Baluken, HDP eski Eş Genel Başkanları Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş’ın gözaltına alınmaları da yer aldı.

Videoda ayrıca HDP’li siyasetçiler tarafından HDP fikriyatının halkta karşılığı ve 7 Haziran seçimleri sürecinde yaşananları anlatıldı.

 

HDP7 Haziran belgeseliBir fikrin zaferiselahattin demirtaş

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