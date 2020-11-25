HDP'den 25 Kasım'a özel video: Erkek şiddetine karşı mücadeledeyiz

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Twitter hesabından yayınladığı video ile 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'ne destek verdi.

Parti tarafından tüm dünyadaki kadınların şiddete karşı, eşitlik için yaptığı mücadelesine yer verilen videoya "Dünyanın her yerinde kadınlar erkek şiddetine, faşizme karşı direniyor; demokratik, adil ve eşit bir düzen kurmak için mücadele veriyor! Bu 25 Kasım’da da hayatlarımızı bizden çalanlara itiraz ediyoruz" notu düşüldü.

Videoda 'OHAL kanunlarından, sığınmacı kadınlara, çevre mücadelesinden kayyımlara kadar' birçok konuya yer verildi. Videonun sonunda 'Erkek şiddetine karşı mücadeledeyiz' denildi.