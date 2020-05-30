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HDP Batman il binasına polis baskını; eş başkanlar gözaltına alındı

30 Mayıs 2020 10:29

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Batman İl binasına polis baskını gerçekleştirildi. Yaklaşık 2 saat süren baskına parti binası dışından görüldüğü iddia edilen Abdullah Öcalan’ın posterleri gerekçe gösterildi.

Gece saatlaerinde yapılan baskında aramalar esnasında parti binasında HDP Milletvekilleri Ayşe Acar Başaran, Mehmet Rüştü Tiryaki ve Dr. Nejdet İpekyüz ve avukatlar bulundu. Aramaların devam ettiği sırada bina ve çevresi de polis ablukasına alındı. Partililer ve parti yöneticileri il binası önüne gelerek bekleyişlerini sürdürdü. 

Aramalar sona ererken, Batman İl Eşbaşkanları Ömer Kutlu ve Fatma Albay gözaltına alındı.

Ayşe Acar Başaran: AKP partimizi kriminalize etmeye çalışmaktadır

Gözaltıların ardından yaşananlara tepki gösteren partililer ve parti yöneticileri açıklama gerçekleştirdi. HDP Kadın Meclisi Sözcüsü Ayşe Acar Başaran, siyasi partilerin sadece Anayasa denetimde olduğunu ifade ederek, “Arama kararı çerçevesi belli olmasına rağmen parti binamızı talan edildi. Bilgisayar kasalarından kitaplara kadar her şeye el konuldu. İki eşbaşkanımız gözaltına alındı” dedi.

Siyasi partilere girilmemesi gerektiğine vurgu yapan Başaran, “AKP partimizi kriminalize etmeye çalışmaktadır. AKP iktidarı uzun süredir kravatlı sivil görünümlü darbe rejimini uyguluyor. Batman’da yaşananlar bunun göstergesidir. Hukuk devletlerinde siyasi parti anayasasının denetimindedir. AKP siyaset yapılmasını istemiyor. Karşısında direnenleri polis ve zor gücü ile sindirmeye çalışıyor” diye belirtti.

 

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