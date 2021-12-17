Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: Kiralar şehir merkezinde ortalama 1261 lira

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) yaptığı konuşmada yeni belirlenen asgari ücretle Avrupa’daki asgari ücretleri ve kira fiyatlarını kıyaslayarak "Amsterdam’da bin 701 Euro ücret varken kira ücreti 2 bin 622 Euro iken Türkiye’de ise asgari ücret 4 bin 250 lira, kira ise şehir merkezinde 1261 lira" dedi.

Bakan Nureddin Nebati TBMM’de yaptığı konuşmada 4 bin 250 TL olarak açıklanan asgari ücret ile Avrupa’daki ücretleri ve kira fiyatlarını karşılaştırdı. Nebati yaptığı konuşmada, Türkiye'de şehir merkezindeki evlerin kirasının bin 261 lira olduğunu söylemesi üzerine muhalefet partilerinin vekilleri Nebati’ye tepki gösterdi.

"Kira ise şehir merkezinde 1261 lira"

Hazine ve Maliye Bakanı’nı Nebati tartışma yaratan açıklamasında şunları söyledi:

“Amsterdam’da bin 701 Euro asgari ücret varken kira ücreti 2 bin 622 Euro. Berlin’de asgari ücret bin 585 Euro iken şehir merkezindeki bir kira bin 969 Euro, Türkiye’de ise asgari ücret 4 bin 250 lira, kira ise şehir merkezinde 1261 lira.”