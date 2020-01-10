Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 'Tokat' klibi

Tokat ve Sivas'a ziyaretlerde bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Mustafa Kamacı'nın 'Ak Parti 'Benim' isimli şarkısının arka fonda olduğu 'ekonominin iyi gittiğine' dair konuşmalarının yer aldığı bir teşekkür klibi yayınladı.

Albayrak'ın Tokat ve Sivas'ta vatandaşlarla özçekim yaptığı görüntülere yer verildi.