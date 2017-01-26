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Hayvanseverlerden o işyeri önünde protesto!

26 Ocak 2017 20:07

Maltepe'de bir esnafın sokak köpeğini sopa ile dövmesine tepki gösteren hayvan severler, işyerinin önüne üzerinde, 'canlıya düşman işletme, burada alışveriş etme' yazılı siyah çelenk bırakarak köpeğin dövülmesini protesto etti. Grup ayrıca, dükkanın önündeki asfalta, 'bu dükkan hayvan düşmanıdır' diye yazdı. Söz konusu olay geçtiğimiz salı günü, Başıbüyük Mahallesi Yılmaz Sokak'ta bulunan mobilya mağazasının önünde meydana geldi. İddialara göre, işyeri sahibi Cemil Demirbaş, birisi dükkanının önünde duran, diğeri de dükkanın içerisine girmeye çalışan iki sokak köpeğine elinde bulunan fırçanın sopası ile vurmaya başladı. Bunu gören komşusu hayvan sever Arzu Akça, bu görüntüleri cep telefonu ile çekti. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine hayvan severler büyük tepki gösterdi.

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