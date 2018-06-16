Hayvanlar 'insan' olsaydı

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde perşembe gecesi bacakları ve kuyruğu kesilmiş halde bulunan ve İstanbul'da götürüldüğü veterinerde kurtarılamayarak ölen yavru köpeğin yaşadıkları, Türkiye'de hayvan haklarına yönelik hukuki prosedür eksikliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Başta siyasetçiler olmak üzere ülke genelinde yüz binlerce kişi yavru köpeğin başına gelenlere tepki gösterirken, sorumluların cezalandırılmasını talep etti. İnsanların hayvanlara yönelik zulmünün ardından toplumu, modern hayatta hayvanla insanların konumunda olsaydı neler yaşanacağını düşünmeye iten sanatçı Barbara Daniels'ın illüstrasyonları da bir kez daha gündeme geldi. İşte Daniels'ın çizimleri...