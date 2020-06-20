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Hayvanların dayanışması; insanların müdahalesine izin vermediler

20 Haziran 2020 15:08

Zonguldak’ın Gökçebey ilçesinde bir kedinin, ölen başka bir kediyi patileriyle ayağa kaldırmak için verdiği mücadelesi bir vatandaşın cep telefonuna yansıdı. 

Gökçebey ilçesi İstasyon Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi mevkisinde Kemal Yaman isimli vatandaş, sabah gezintisinden döndüğü sırada, kedi, köpek ve bir karganın aynı alanda durduğunu fark etti. Yaman, yaklaştığında bir kedinin yerde hareketsiz halde yattığını gördü. Daha sonra öldüğünü anladığı kediyi almak isteyen Yaman, diğer kedinin saldırması sonucu bundan vazgeçerek uzaktan hayvanları izlemeye başladı. Kedi bu sırada ölen diğer kediyi kaldırmak için mücadele vermeye başladı.Yaman, bu sırada iki kediyi izleyen köpek, güvercin ve kargayı da kameraya aldı.

Olayın büyük ilgisini çektiğini belirten Yaman, "Mahalleme geldiğimde hayvanların bir arada olduğunu, özellikle iki tane kedinin yan yana olduğunu gördüm. Kedilerin yanında gittiğimde bir tanesinin öldüğünü fark ettim ve almak istedim. Diğer kedi vermedi. Hatta bana bir pençe attı. Sonra ben bu ilginç olayı kameraya almaya başladım. Kedi masaj yapmaya başladı. Köpek de onları koruyordu. Böyle ilginç bir şey yaşadım ve üzüldüm. Hayvanların böyle duygulu anları ile insanlara bakarak çok üzüldüm” dedi.

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