Hayvanat bahçesi sahibi, dev pitonun yumurtalarına doğru yönelince olanlar oldu...

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde hayvanat bahçesinin dev piton ile imtihanına ait görüntüler viral oldu.

Hayvanat bahçesi sahibi Jay Brewer, yumurtalarını koruyan bir pitona ait bir kaç yumurtasını almaya kalktı. Yumurtaları korumak için alan Brewer elindeki çubuk yardımıyla dev pitonu itmeye çalıştığı sırada, yılanın saldırısına uğradı. Pitonun saldırısından refleski sayesinde son anda kurtulan Brewer, amacının sadece bir kaç yumurtayı güvenli bir yere taşımak istediğini söyledi.

Brewer’ın pitonun saldırısından kurtulma anları ise sosyal medyada viral oldu.

Kaynak: DHA