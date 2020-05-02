Hayvan SOS: Toprağı 6 metre kazarak orada doğum yaptı; mahsur kalan yavruları belediye kurtardı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, bir ağacın köklerinin altındaki toprağı 6 metre kazıp tünel oluşturan ve burada 7 yavrusunu dünyaya getiren anne köpek ve yavrularını kurtardı. Ekiplerin titiz çalışmasıyla tek tek ve yara almadan çıkarılan yavrular ile 'Aykız' adı konulan anne köpek, Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi’nde kontrol altına alındı.

Yavrular, sütten kesildikten sonra sahiplendirilecek, sahiplendirilemeyenler de bakımevinde görütürüleceği, anne köpek Aykız'ın ise kısırlaştırılarak, bakımevinde kalacağı öğrenildi.