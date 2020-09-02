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Hayvan SOS | Denize atılmış poşete dolanan caretta caretta kurtarıldı

02 Eylül 2020 10:41

Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Deniz Temizleme Ekibi, Samandağ İlçesine bağlı Çevlik mevkisinde tekneleriyle denizde temizlik çalışmaları gerçekleştirirken, yavru bir caretta cartettanın misina ve poşete dolandığı için dalış yapamadığını fark etti. Tekneyi caretta cartettaya yaklaştıran personeller, file yardımıyla caretta cartettayı tekneye çıkardı.

Caretta cartettaya takılan olta iğnelerini çıkaran temizlik personelleri, hayvanı kontrol ederek tekrar denize bıraktı.

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Hatay Büyükşehir BelediyesiÇevre Koruma ve Kontrol DairesiCaretta Cartetta

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