T24 LogoT24 Logo
Haberler

Hayvan SOS | Ayağı kırılan at ölüme terk edildi!

Sporcu Ramazan Türkanoğlu, koşu yaptığı sırada fark etti

22 Ağustos 2020 13:26

Elazığ’ın Palu ilçesinde arazide ayağı kırık olarak ölüme terk edilen at, belediye ve jandarma tarafından kurtarılarak tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre İstanbul’dan memleketine gelen profesyonel sporcu Ramazan Türkanoğlu, Palu ilçesindeki Hamzabey Barajı civarında koşu yaptığı sırada ıssız bir alanda hareketsiz bir şekilde duran atı fark etti. Atın ayağının kırık olduğunu gören Türkanoğlu, jandarma ve belediye ekiplerinden yardım istedi. Yardım gelene kadar Türkoğlu topladığı otlar ile bitkin düşen atı besledi. Ardından veteriner hekim ile beraber jandarma ve belediye ekipleri geldi.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı at, ekipler tarafından hayvan hastanesine götürülerek tedavi altına alındı.

ETİKETLER

Ramazan Türkanoğluölüme terk edilen athamzabey barajıelazığpaluhayvan sost24

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 7 Ekim 2020

Furkan Vakfı kurucusu Alparslan Kuytul'dan HDP operasyonlarına tepki: Zulüm zulümdür

S-400’leri taşıyan ikinci konvoy Samsun'dan geçti

Özgü Namal’ın eşi Ahmet Serdar Oral'ın ölümünün ardından yaşadıkları köydeki komşuları konuştu

'Ben de Kaskımı Takıyorum' kampanyası

Karadeniz'in dibinde 19. yüzyıla ait tarihi top bulundu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat: İstanbul biriktirdiklerini bir gecede harcayan...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ekrem İmamoğlu'ndan Beyoğlu Belediye Başkanı'na: Müsamere çocuğu gibi çıkıp... ...

Esra Erol'a katılan konuk: Eşim hamile sevgilisiyle kendi babasına resmî...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Makam odasında mastürbasyon yapan sendika başkanı görevden alındı!...

KKTC'de Halkın Partisi koalisyondan çekilme kararı aldı, hükümet düştü!...

Medeni Kanunu hedef alan ve erkeklere 'boşanmak yerine ikinci eş...

Türk lirasında yeni 'dip noktası': Dolar ve euro tarihi zirveye...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat: İstanbul biriktirdiklerini bir gecede harcayan...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ekrem İmamoğlu'ndan Beyoğlu Belediye Başkanı'na: Müsamere çocuğu gibi çıkıp... ...

Esra Erol'a katılan konuk: Eşim hamile sevgilisiyle kendi babasına resmî...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24