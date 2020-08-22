Hayvan SOS | Ayağı kırılan at ölüme terk edildi!

Elazığ’ın Palu ilçesinde arazide ayağı kırık olarak ölüme terk edilen at, belediye ve jandarma tarafından kurtarılarak tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre İstanbul’dan memleketine gelen profesyonel sporcu Ramazan Türkanoğlu, Palu ilçesindeki Hamzabey Barajı civarında koşu yaptığı sırada ıssız bir alanda hareketsiz bir şekilde duran atı fark etti. Atın ayağının kırık olduğunu gören Türkanoğlu, jandarma ve belediye ekiplerinden yardım istedi. Yardım gelene kadar Türkoğlu topladığı otlar ile bitkin düşen atı besledi. Ardından veteriner hekim ile beraber jandarma ve belediye ekipleri geldi.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı at, ekipler tarafından hayvan hastanesine götürülerek tedavi altına alındı.