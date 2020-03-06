Asabi fare peşine takılan kediyi alt etti

06 Mart 2020 15:59
Antalya’da tramvay yolunda yürüyen fare, peşine takılan kediye sinirlenip saldırdı. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Antalya Cumhuriyet Meydanı’ndan geçen tramvay yolu üzerinde kedi ile fare arasında yaşanan kavga kameralar tarafından kaydedildi.
Peşine takılan kediye sinirlenen fare, önce durdu ardından kediye zıplayarak saldırdı. Saldırı karşısında şaşıran kedi, fareyi takip etmeye devam etti.
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