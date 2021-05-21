Hayvan satış mağazasında hayvanları çöpe atan personele suç duyurusu; "Acımasız kişiler olduğu açık"

Ankara Barosu, Etimesgut’ta bir hayvan satış mağazası çalışanlarının canlı hayvanları çöp konteynerine atmasıyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Çalışanların, Hayvanları Koruma Kanunu’na muhalefet suçundan cezalandırılması istendi. Suç duyurusunda, “Şüphelilerin toplum için zararlı ve acımasız kişiler olduğu ortadadır” denildi.

Ankara’nın Etimesgut İlçesi’nde bir hayvan satış mağazası çalışanları mağazadaki canlıları çöp konteynerine bıraktı. Ölmek üzere olan hayvanları çevredeki yurttaşlar kurtardı. Bazı hayvanların öldüğü görüldü.

Ankara Barosu, hayvanları çöpe atan hayvan satış mağazası çalışanları hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunarak, Hayvanları Koruma Kanunu muhalefet ve Türk Ceza Kanunu’ndaki “mala zarar verme” suçlarında cezalandırılmalarını istedi.

Suç duyurusu dilekçesinde, şunlar belirtildi:

“Sahipli hayvanların öldürülmesinin yaptırımı hapis cezası iken sokak hayvanları için idari yaptırım öngörülmüş olması Hayvanları Koruma Kanunu’ndaki düzenlemeye açıkça aykırıdır. Canlı hayvanları çöp konteynerine atarak, ölümlerine sebebiyet veren şüpheli/şüphelilerin cezasız kalması kamu vicdanını derinden etkileyecektir. Yaşanan olay sonrası yaşam hakkını savunan herkesin büyük üzüntü duyduğu görülmelidir."

"Acımasız kişiler olduğu ortada"

"Açık yasa maddelerine rağmen şüpheli/şüpheliler, yasaları ihlal ederek ve zaten savunmasız olan kedi, tavşan ve civcivleri canlı olarak çöp konteynırına atarak, ölümlerine sebebiyet vermişler, ayrıca içlerinde ölmüş bulunan hayvanların da diğer hayvanlara hastalık yayma ihtimalini de göz ardı etmişlerdir. Şüpheli/şüphelilerin toplum için zararlı ve acımasız kişi/kişiler olduğu ortadadır."

"Başka canlılara zarar vermemeleri bakımından elzem"

"Acı çekme yetisine sahip olmalarına rağmen çektikleri bu acıyı ifade edemeyen canlıların da hukukun korunması altında olmaya hakları olduğu gerçekliği, içinde bulunduğumuz modern dünyanın bir getirisi ve gerekliliğidir. Bu sebeple, işbu suç duyurusuna konu olan eylem ve bu eylemi maddi dünyada meydana getiren şüpheli/şüpheliler aleyhine yaptığımız suç duyurusunun kabulü ile şüpheli/şüpheliler hakkında soruşturma başlatılması ve gereken cezaları alması, yayılan haberlerdeki vahşet nedeni ile kamu vicdanının bir nebze rahatlatılması ve şüpheli/şüphelilerin başka canlılara zarar vermemesi bakımından elzemdir.”