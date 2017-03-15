T24 LogoT24 Logo
Haberler

Hayvan hakları savuncuları: Kuyu'ya ne oldu; karantinadaysa videodaki veteriner neden öpüyor?

15 Mart 2017 14:06

Beykoz'un Dereseki Köyünde düştüğü sondaj kuyusundan 10 gün sonra kurtarılan ve Beykoz İtfaiyesi'ne verilen Kuyu köpeğin hastalandığı, İBB'nin Fatih'te bulunan Hayvan Hastanesi'nde karantinaya alındığı iddia edildi. Kuyu köpeği görmek için gün içerisinde hastaneye gelen hayvan hakları savunucusu Barış Şengün içeriye alınmadığını söyledi. Akşam saatlerinde ise kurtarma çalışmalarında yer alan İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi'nden Prof. Dr. Orhan Kural'da hayvan hastanesine geldi. Hastanede yetkili biriyle görüşmek isteyen Şengün ve Prof. Dr. Kural Kuyu'nun hayatından endişe ettiklerini belirtti. Şengün gün içerisinde kendisine karantinada olduğu için gösterilmeyen Kuyu ile belediyenin Veteriner Hekiminin sosyal medyadan canlı yayın yaptığına değinerek; "Sosyal medyada yayılan haber üzerine kendilerini bir canlı yayın yapma mecburiyetinde buldular. Canlı yayın yaparken belediyenin veteriner hekimi Kuyu'yu öpüyordu. Madem ki enfektif bir durum var, veteriner ile bizde ki virüs farklı mı? Bu çelişkidir" diye konuştu. Prof. Dr Orhan Kural ise, "Bütün Türkiye bilmek istiyor, Kuyu'ya ne oldu? Acaba Kuyu bir dönem kullanıldı da arkadan hastalığa mı bırakıldı? Bunların hepsini soruyoruz. Tuhaf açıklamalar var. Köpeğin burada olduğu söyleniyor. Şu anda nerede olduğu belli değil. Kuyu Türkiye'nin zor günlerinde ümit olmuştu. Bütün ülke Kuyu etrafında birleşmişti. Dünya ondan bahsetti. Belki de Guinnes'e girecek bir çalışma yapıldı. Yüzlerce insan bir araya geldi" dedi ve ekledi, " Şu anda Kuyu'nun akıbetinden büyük şüphemiz var. Birbirini tutmayan ifadeler oluyor. Lütfen bize açıklayın bu hayvan ne oldu?"

ETİKETLER

Kuyu köpekkarantinaiddiaİBB Veteriner HizmetleriaçıklamavideoiddiaOrhan KuralBarış Şengünizleakıbetneden

Diğer Videolar

İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 20 Ocak 2020

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30 yıl sonra değiştirildi; kronik su kesintisi sorunu çözüldü

Çatıda uyuyakalan leopar böyle yakalandı

Rugby müsabakası sırasında arbede çıktı

Hindistan'da bir evin çatısında uyuyan leopar yakalandı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Ekrem İmamoğlu: 100 bin insan dava açsa Kanal İstanbul'u yapabilecek...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Murat Yetkin yazdı: Erdoğan Berlin’den neden erken ayrıldı?...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24