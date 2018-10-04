HAYTAP Başkanı Şenpolat: Türkiye'de yasalar hayvanları korumuyor

Bugün, 4 Ekim Hayvanları Koruma günü. Türkiye'de hayvana karşı işlenen suçların katlanarak arttığını belirten hayvan hakları savunucuları, verilen sözlerin yerine getirilmesini ve derhal caydırıcı yasal düzenlemelerinin yapılmasını istiyor. Hayvan Hakları Fedarasyonu (HAYTAP) Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Ahmet Kemal Şenpolat hayvan hakları için verilen sözlerin yerine getirilmediğini belirterek “Biz hiçbir 4 Ekim'i kutlamıyoruz. Hayvana işkence yapanlar, tecavüz edenler, dövüştürenler, işkence edenler halen ufacık bir para cezası ile cezalandırılıyor. Dünyada hayvan haklarının verildiği bu günde maalesef Türkiye'de biz gereğini yapamıyoruz." dedi. 4 Ekim, tam 87 yıldır Hayvanları Koruma Günü olarak takvimlerde yerini alıyor. İlk olarak 1931 yılında kutlanan bu gün, hayvanlara karşı işlenen suçlar ve yapılan kötü muamele, suistimal ve haksızların önüne geçebilmeyi amaçlıyor. Özellikle Avrupa ülkelerinde hayvanları korumak için çok sayıda yasa bulunuyor. Örneğin, İngiltere'de hayvanlar “Hissedebilen varlıklarö olarak kabul ediliyor ve 10'nun üzerinde kanun ve yasal düzenleme bulunuyor. Hayvana kötü muamele, işkence, hayvan dövüşleri gibi durumlarda caydırıcı para ve hapis cezası verilebiliyor. Avusturya'da ise 2004 yılında kabul edilen kanuna göre, hayvanlar insana eş varlıklar olarak kabul ediyor. Hayvan hakları ihlallerine göre para cezası veya daha ağır durumlarda 1 yıla kadar hapis cezası verilebiliyor. Ancak Türkiye'de hayvan haklarını düzenleyen 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, hayvanları korumak konusunda oldukça yetersiz. Hayvan hakları savunucuları bu nedenle yasanın değiştirilmesi için uzunca bir süredir mücadele ediyor.