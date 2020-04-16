Salgın sanatçıların hayatını nasıl etkiledi? Sanatçılar Kemal Kılıçdaroğlu'na anlattı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni tip Koronavirüs salgını günlerinde sanatçıların sorunlarını dinledi. Sanatçıların sorunlarını anlatan Hayko Cepkin, sanat ve eğlence sektöründe çalışan insanların bu süreçte ne denli yıprandığını "Biz ve çalışanlarımız günü birlik yaşayan insan. Bunların devlet nezdinde yardımdan faydalanabilme durumları söz konusu değil. Çünkü çalıştıklarını bile ispat edemeyecek insanlar var bu sektörde.” sözleriyle açıkladı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, sanatçılar, yayıncılar ve yazarlarla telekonferans üzerinden görüşerek sorunlarını dinledi.

Farklı sendika ve meslek örgütlerini temsil eden sanatçılar ile video konferans toplantısına; Candan Erçetin, Demet Akbağ, Esen Aslandoğan, Mustafa Aksoy, Kenan Kocatürk, İlbay Kahraman, Ceniz Hakkı Zariç, İraz Yöntem, Mert Fırat, Emre Kınay, Sezai Aydın, Hayko Cepkin, Sercan Gidişoğlu, Levent Üzümcü, Burhan Şeşen, Metin Karataş, Bülent Forta, Orhan Alkaya ve Tuba Ataç gibi isimler katıldı.

Toplantıda ayrıca, Genel Başkan Yardımcıları Gamze Akkuş İlgezdi ve Fethi Açıkel ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de hazır bulundu.

Sanatçılarla yaptığı telekonferans görüşmesine onların yeni tip Koronavirüs salgını günlerindeki sorunlarını dinleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şarkıcı Hayko Cepkin’le konuşmaya “Saçlar da fena değil” çıkışıyla başladı. Bunun üzerine de Cepkin'den “Ellerinizden öperim” yanıtını aldı.

Cepkin, sektördeki insanların sigortasız çalıştığına dikkat çekerek, "Çalıştıklarını bile ispat edemeyecek insanlar var" dedi.

“Negatif durum olduğu zaman sanat camiasında hep iptaller oluyor. Biz artık hayatımızı iptallere alışık hale getirdik" diyen Cepkin, "Dünya yaşadığı şeyden bambaşka bir hal aldı. Muhtemelen Hepimizin hayatı değişecek" diye konuştu.

Cepkin, Koronavirüs günlerinde birçok insanın zorlandığını belirtirken, "Toplu alanlarda buluşma durumu söz konusu olduğunda bizim özel sektörümüz mafiş, işimiz bitti. Toplu alanlarda buluşma olasılığımız geleceğe dair öngöremediğimiz bir durum" ifadesini kullandı.

Cepkin, sanat ve eğlence sektöründe çalışan insanların bu süreçte ne denli yıprandığını "Biz ve çalışanlarımız günü birlik yaşayan insan. Bunların devlet nezdinde yardımdan faydalanabilme durumları söz konusu değil. Çünkü çalıştıklarını bile ispat edemeyecek insanlar var bu sektörde.” sözleriyle açıkladı.