“Hayırlı bir gelecek için ‘Hayır’ de anne”

CHP İstanbul Milletvekili ve Parti Meclisi (PM) üyesi Gamze Akkuş İlgezdi, yayınladığı video ile 16 Nisan’daki referandum öncesinde annelere seslenerek, “Oyunla; kaderde, kıvançta ve tasada ortak, bölünmez bütünlüğümüze sahip çık. HAYIR DE!’” çağrısında bulundu. Referandum öncesinde İstanbul’un 1. seçim bölgesi olan Anadolu yakasında partiler üstü bir yapı olarak kurulan ve kapı kapı dolaşarak hayır çalışması yapan Anneler Platformu adına CHP İstanbul Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Gamze Akkuş İlgezdi tarafından seslendirilen mektupta “Meclisin yetkilerini bir kişiye vermeni, ulusal egemenliği devretmeni istiyorlar! HAYIR de anne!” denildi.