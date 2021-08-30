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Kamuoyunda 'Tebliğciler' olarak bilinen grup bu kez pavyona girdi: "Yanlış işin içinde olanlar, nefsinin ve şeytanın yoluna düşmüştür"

"Mevlamız dünyaya getirdi bizi, istiyor ki kulluk edelim onlara"

30 Ağustos 2021 17:10

"Hayırların Fethi Derneği" adıyla faaliyet yürüten ve kamuoyunda "Tebliğciler" olarak bilinen cemaat mensupları pavyona girerek ahireti anlattı. Pavyona giren gruptan bir kişi, "Yanlış işin içine giren kişiden çocuğu da annesi de eşi de babası da mevlâ da razı değil. Bir tek kendisi razı, o da razı değil lakin nefsinin ve şeytanın yoluna düşmüş" ifadelerini kullandı. 

Daha önce yılbaşı zamanları sokaklarda insanları çevirerek konuştukları ve bildiri dağıttıkları görüntülerle gündeme gelen Tebliğciler, girdikleri pavyonun sahibine ‘ahireti’ anlattı. Tebliğciler "İstanbul’da hocalar pavyona girdi" başlığıyla pavyon sahibiyle olan görüşmelerini paylaştı.

Pavyon sahibiyle konuşan tebliğciler, "Mevlamız dünyaya getirdi bizi, istiyor ki kulluk edelim onlara. Bilmeliyiz ki Kur’an var, sünnet var, o kadar sıkıntı çekilmiş. Bize yemesi kaldı artık. Her şey hazırlanmış pişirilmiş bize yemesi kaldı sadece" ifadelerini kullandı.

Pavyon sahibini ikna etmeye çalışan grup üyesi kişi "Her alanda müslümanca, çizgileri aşamadan güzel bir şekilde hayatımız olsun istiyoruz" dedi. 

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