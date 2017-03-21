'Hayır' videosu çeken genç tutuklandı!

Sosyal medyada tıklanma rekorları kıran "Hayır Nedir?" videosunun ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın avukatlarının suç duyurusunda bulunduğu Ali Gül, tutuklandı. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Ali Gül, sahte isimle açılmış bir Twitter hesabından yapılan paylaşımlar gerekçe gösterilerek tutuklandı. Gül, Cumhurbaşkanı'nın avukatının suç duyurusunda bulunmasına neden olan Twitter hesabını kendisinin kullanmadığını belirterek "Hayır" videosu nedeniyle hedef haline getirildiğini söyledi. Ancak hâkim "siber suçlar araştırma raporuna" göre, söz konusu hesabın Gül'e ait olduğu gerekçesiyle tutuklama kararı verdi.