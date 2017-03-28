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Hayır TV: Erdoğan'ın "İstifa ederim" dediği fesih yetkisi AKP'nin referandum kitapçığında

28 Mart 2017 12:48

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın anayasa değişikliği teklifinde "Meclis’i fesih yetkisi" olmadığı iddiasını sürdürüyor. Ancak tartışma konusu yetki, AKP'nin anayasa değişikliğine ilişkin hazırladığı kitapçıkta da yer aldı. Hayır TV konuyla ilgili Erdoğan'ın sözlerinin de yer aldığı bir video hazırladı. AKP’nin referandum kitapçığındaki 18. bölümde yer alan "Cumhurbaşkanı veya Meclis birbirlerini feshedebilirler mi" başlığı altında şu ifadeler yer alıyor: "Fesih yetkisi, yeni sistemde seçimlerin karşılıklı olarak yenilenmesi yoluyla gerçekleşebilecektir. TBMM 3/5 çoğunlukla, Cumhurbaşkanı da dilediği zaman bu yetkiyi tek başına kullanabilir."

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