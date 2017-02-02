'Hayır' diyerek izlenme rekorları kıran kadın yeni videoyla döndü!

AKP ve MHP’nin partili cumhurbaşkanlığını öngören anayasa değişikliği teklifi Meclis’ten geçti. Referandumla halkın oylarına sunulacak tasarı için “Hayır” ve “Evet” kampanyaları başladı. Sosyal medyada “evet” ve hayır” oylarıyla ilgili çeşitli videolar hazırlanırken, bunların en çok konuşulanlarından biri de bir dakika 42 saniyelik “hayır” videosuyla gündeme gelen kadındı. Sosyal medyada konuşması paylaşım rekorları kıran o kadının adı Hüsniye Kaya idi. Hüsniye Kaya, referandumla ilgili yeni bir video hazırladı. Bu kez işitme engellilere de seslenen Hüsniye Kaya, yeni videosunda başkanlık tasarısının yarattığı sorunları detaylandırdı.