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'Hayır' diyen teyzeler sosyal medyanın gündemine oturdu

31 Ocak 2017 20:58

Bir grup teyzenin, ellerinde 'Hayır' pankartlarıyla çektiği video sosyal medyanın gündemine oturdu. Sözcü bir teyzenin diğer kadınlara sırayla "Ekonomik kriz biti mi? Terör bitti mi? İşsizlik biti mi? Eşit gelir dağılımı var mı? İstikrar var mı? Gelecek endişesi taşımayan var mı? Paramızın değeri arttı mı?Adaletsizlik bitti mi? Eğitim ve öğretim akıl bilim yolunda mı? Huzurun var mı? Anayasa değişse sistem ve rejim değişse bunlar değişir mi? sorularını yönelttiği ve diğer kadınların hep bir ağızdan 'Hayır' dediği video, "Hayır hayır hayır!" sloganıyla son buluyor.

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