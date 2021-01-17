Hayatını kaybeden Sevim Gözay'ı sevenleri unutmadı: "Böyle hatırlanmak istiyordu"

17 Ocak 2021 11:16
Kültür, yaşam ve medya alanlarında içerikler üreten gazeteci ve televizyon yapımcısı Sevim Gözay yaşamını yitirdi. Medyascope’ta “Popüler” isimli programı hazırlayıp sunan 48 yaşındaki Gözay, lenf kanseri tedavisi görüyordu.
Hayatını kaybeden Sevim Gözay'ı sevenleri unutmadı. Murat Aykul'un hazırladığı bir video ile Gözay'ı anan sevenleri, sosyal medyada duygularını dile getirdi.
Aykul'un hazırladığı videoda Gözay'ın yaşamından izler bulunuyor.
Yazar Ece Temelkuran söz konusu videoyu paylaşarak Gözay hakkında "Böyle hatırlanmak istiyordu" dedi.
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