Hayatını kaybeden sanatçı Rasim Öztekin'in Tuncel Kurtiz ile videosu gündem oldu: Kalbim elektrikçi dükkanı gibi dursa bile çalışır

Hayata veda eden Türk tiyatrosunun duayen isimlerinden Rasim Öztekin‘in 2013 yılında hayata gözlerini yuman sanatçı Tuncel Kurtiz ile birlikte çektiği ve “Benim kalbim elektrikçi dükkanı gibi dursa bile çalışır” dediği video sosyal medyada gündem oldu.

Videoda Öztekin ayrıca Kaz Dağları ile ilgili de, “5 tane amca gelir buraya onlar rant sağlayacak diye bu zeytinlikler bu körfez hepsi gider Türkiye’de hep böyle olmadı mı?” yorumunu yaptı.

Rasim Öztekin’in hayatını kaybetmesinin ardından sosyal medyada paylaşılan bir görüntüye göre Tuncel Kurtiz ile birlikte Kaz Dağları hakkında konuşan Öztekin’in “5 tane arsa kapatır onlar rant sağlayacak diye bu zeytinlikler bu körfez hepsi gider. 5 Tane adam para kazanacak diye. Türkiye’de hep böyle olmadı mı?” yorumu dikkat çekti. Kurtiz videoda Öztekin’e “olmasın abi ya olmasın. bir şey yapılmalı benim umudum var umudunu yitirme” dedi.