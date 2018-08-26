Hayatını kaybeden McCain'den, Obama'ya 'Arap' diyen seçmenine yanıt: O, düzgün bir aile babası...

ABD'li Senatör John McCain'in hayatını kaybetmesinin ardından 2008 yılı başkanlık seçimleri sırasında Barack Obama'ya karşı yarışırken bir mitingi sırasında Obama'ya “ona güvenemem, çünkü o Arap” diyen seçmenine verdiği cevap, sosyal medyada yeniden gündem oldu. McCain, kendi seçmenine “Hayır, değil. O, düzgün bir aile babası, bir vatandaş, yalnızca birkaç meselede anlaşamıyoruz ve bu kampanya, tamamen bununla ilgili” diye cevap vermişti. Bu hadiseden yıllar sonra katıldığı bir televizyon programında McCain'e bu davranışı örnek gösterilerek "Siz neden diğerleri gibi değilsiniz" diye sorulduğunda ise Senatör, "Birbirine fikren katılmayanlar, birbirlerine karşı saygıyı da kaybettiler. ABD siyasetinin en önemli sorunu bu ve bu, kimsenin yanına kalmamalı” demişti.